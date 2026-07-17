В Липецке на многоквартирный дом упал украинский БПЛА

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник упал на многоквартирный дом в Липецке. Жильцы эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в «Максе» губернатор Игорь Артамонов.



«БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — написал он.



Мэр Липецка Михаил Щербаков находится на месте происшествия. По его словам, экстренные службы и прибывшие взрывотехники обследуют дом и прилегающую территорию. «В целях безопасности организована эвакуация жителей. Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа № 63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе № 69», — написал он в «Максе».



Щербаков добавил, что самая главная задача сейчас — обеспечить безопасность жителей и провести полное обследование дома.



