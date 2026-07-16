Россияне могут заранее привязать счет в Сбере для соцвыплат
16:30 16.07.2026
В приложении СберБанк Онлайн и на «Госуслугах» появилась функция, которая поможет быстрее и удобнее получить государственные пособия и пенсии, в том числе при возникновении сложной жизненной ситуации. Клиенты Сбера могут заранее указать счёт для зачисления социальных выплат.
Если для получения выплаты потребуется подтверждение, в приложении или на портале «Госуслуг» заранее появится уведомление о доступной выплате с уже указанными реквизитами, которое останется только согласовать.
Сейчас на единый счёт для соцвыплат можно получать пособия на детей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам, по инвалидности, потере кормильца и другие социальные выплаты.
Настроить опцию можно и в приложении СберБанк Онлайн, и в личном профиле на «Госуслугах». При этом выбранный счёт будет использован для всех выплат, в том числе для тех, которые будут добавляться после выбора счёта. Именно поэтому рекомендуется уже сейчас определиться и выбрать такой счёт.
Для этого в СберБанк Онлайн нужно найти раздел «Выбор счёта для социальных выплат» через поисковую строку в приложении и выбрать нужный счёт. То же самое можно сделать в своём профиле на «Госуслугах».
«Когда возникают жизненные ситуации, непредвиденные обстоятельства или важные события, предполагающие получение социальных выплат, человеку важно думать о них, а не тратить время на сбор документов, заполнение и подачу заявлений. Чтобы этого избежать, можно заранее указать счёт в Сбере для соцвыплат — через наше мобильное приложение или портал «Госуслуги». Тогда деньги будут поступать автоматически на нужный счёт, клиенту не придётся предпринимать лишних действий. Это и есть проактивная забота о людях в повседневной жизни», – отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.
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