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В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи

17:12 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нидерландов официально объявили о возникновении дефицита воды на фоне прошедшей недавно аномальной жары и продолжающейся засухи и приступили к введению дополнительных мер по управлению водными ресурсами. Об этом сообщил телеканал RTL.

По его информации, объем поступающей в страну воды сократился из-за недостатка осадков и низкого уровня воды в реках, прежде всего в Рейне, тогда как спрос на воду продолжает расти. В правительстве ожидают, что засушливая погода сохранится в ближайшие недели.

В министерстве инфраструктуры и водного хозяйства королевства при этом подчеркнули, что принимаемые меры не затронут снабжение населения питьевой водой. «Питьевая вода доступна и останется доступной для населения», — заверил журналистов представитель ведомства.

Как отмечает вещательная корпорация, меры будут вводиться в зависимости от ситуации в отдельных регионах. В частности, власти скорректируют работу плотин на притоках Рейна для регулирования уровня воды, подготовят к использованию дополнительные аварийные насосы и сократят число шлюзований, чтобы ограничить проникновение соленой морской воды во внутренние пресные водоемы.

Кроме того, в ряде регионов будут введены ограничения на забор воды из грунтовых источников, а также рек, ручьев и каналов. Это, в частности, может затронуть фермеров, которым в отдельных районах запретят использовать воду для орошения.

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