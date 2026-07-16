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В Кремле назвали стабильной экономическую ситуацию в России

15:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая ситуация в России остается стабильной. Трудности есть, но они не носят критического характера, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере», — сказал он.

«О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера», — добавил представитель Кремля.

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