В Кремле назвали стабильной экономическую ситуацию в России
15:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономическая ситуация в России остается стабильной. Трудности есть, но они не носят критического характера, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере», — сказал он.
«О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера», — добавил представитель Кремля.
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