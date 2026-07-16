Перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине нет — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорам.