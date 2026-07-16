0
0
212
НОВОСТИ

Корецкий стал новым премьером Украины

13:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, следует из прямой трансляции заседания.

Соответствующее решение поддержали 289 депутатов.

14 июля Рада отправила в отставку с поста премьера Юлию Свириденко. Корецкий до сих пор возглавлял компанию «Нафтогаз», опыта в госуправлении не имеет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 16.07.2026
Перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине нет — Песков
0
53
14:00 16.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 450 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
91
13:32 16.07.2026
США не провели полноценного расследования удара по школе в Иране — СNN
0
156
13:12 16.07.2026
Россия в мае заняла второе место по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС
0
179
12:42 16.07.2026
Собянин: Стадион «Крылья Советов» будет возрожден
0
241
12:32 16.07.2026
Зеленский решил уволить Федорова, потому что Запад продвигает его в президенты — «Страна»
0
276
12:25 16.07.2026
Сбер: Девелоперы сохраняют активность
0
212
12:24 16.07.2026
Сбер: Нужно повышать эффективность через технологии – сегодня это уже не опция, а необходимость
0
222
12:23 16.07.2026
Сбер: Бизнес хочет управлять процентным риском, чтобы сделать стоимость кредитования более предсказуемой
0
210
12:22 16.07.2026
Сбер: 49% малого и среднего бизнеса оценивают свое финансовое положение как удовлетворительное
0
221

Возврат к списку