Корецкий стал новым премьером Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, следует из прямой трансляции заседания.

Соответствующее решение поддержали 289 депутатов.

14 июля Рада отправила в отставку с поста премьера Юлию Свириденко. Корецкий до сих пор возглавлял компанию «Нафтогаз», опыта в госуправлении не имеет.