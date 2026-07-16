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Зеленский решил уволить Федорова, потому что Запад продвигает его в президенты — «Страна»

12:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский решил отправить в отставку Михаила Федорова с поста министра обороны по причине того, что западные страны продвигают его на пост президента. Такое мнение выразило издание «Страна».

В частности, в своем материале оно перечислило причины недовольства Зеленского Федоровым. Среди них «самостоятельная политическая игра» Федорова, которого поддерживают грантовые круги, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Летом же прошлого года у Зеленского произошел конфликт с указанными структурами из-за желания подчинить их себе. Это вызвало отпор в виде жесткой реакции Европы и внутренних протестов. В итоге Зеленский отказался от своей затеи. Также, по мнению «Страны», Федорова поддерживают европейские структуры и Демократическая партия США, которые «в открытую сватали» его на пост президента Украины.

Среди прочего издание отмечает тот факт, что Федоров создал собственный круг лиц, «осваивающих» военный бюджет, который начал конфликтовать с окружением Зеленского из-за желания последних самостоятельно «осваивать» средства, выделяемые на военные нужды.

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