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Сбер: 49% малого и среднего бизнеса оценивают свое финансовое положение как удовлетворительное

12:22 16.07.2026

В России 6,9 млн предпринимателей — это ИП и юрлица, из них 4,8 млн транзакционно активны, доля Сбера — 54% рынка, и банк анализирует их транзакционную активность и мониторит то, как бизнес себя ощущает. Об этом заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов в интервью РБК Татарстан.

«По данным исследования Сбера и Минэкономразвития РФ, в первом квартале этого года 49% представителей МСП оценили финансовое положение своего бизнеса как удовлетворительное. Более половины компаний столкнулись с прекращением поставок тех или иных материалов и товаров, но четверо из пяти предпринимателей справились с этой проблемой — полностью или частично», – рассказал он.

«Что касается реструктуризаций. По малому и микробизнесу обращений стало меньше на 18% — мы сравниваем первое полугодие 2026 года с первым полугодием 2025-го: с 22,6 тыс. мы опустились до 18,6 тыс. Но это все равно много. В 2024 году и ранее было меньше 10 тыс.», – добавил Анатолий Попов.

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