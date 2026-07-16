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НОВОСТИ

Россия в мае заняла второе место по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС

13:12 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в мае заняла второе место после США в общей стоимости импорта газа Евросоюзом с долей 18,9%, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Суммарно Евросоюз в мае приобрел у России газа на 1,5 млрд евро.

США с поставками своего СПГ заняли первое место — 29,3% и 2,3 млрд евро. Третьей стала Норвегия с 17,9% и 1,42 млрд евро. На четвертом месте оказался Алжир с долей 17,7% и объемами поставок в Европу на 1,4 млрд евро. Пятерку лидеров замыкает Великобритания — 6,1% и 485 млн евро.

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