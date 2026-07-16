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НОВОСТИ

Сбер: Бизнес хочет управлять процентным риском, чтобы сделать стоимость кредитования более предсказуемой

12:23 16.07.2026

SberCIB Investment Research подготовили два сценария того, как будет двигаться ключевая ставка. Об этом заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов в интервью РБК Татарстан.

«Если к осени инфляционные ожидания снизятся, а ситуация на внутреннем топливном рынке стабилизируется, то ключевая ставка к концу года будет 12,5%. Если бюджетная политика будет более стимулирующей, чем ожидалось, и расходы федерального бюджета составят 20% от ВВП, то ЦБ остановит снижение ставки на уровне 14%», – поделился Попов.

«Закономерно, что у компаний вырос интерес к хеджированию. Бизнес хочет управлять процентным риском, чтобы сделать стоимость кредитования более предсказуемой. Начиная с сентября 2023 года, когда ключевая ставка начала расти, мы выплатили корпоративным клиентам по процентному хеджированию 53,8 млрд руб.», – добавил он.

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