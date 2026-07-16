Индия разрабатывает госпрограмму замещения импорта — Bloomberg
12:20 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии разрабатывает программу импортозамещения в целях экономии валюты и сокращения зависимости от иностранных товаров в условиях рисков в поставках из-за геополитической напряженности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его сведениям, канцелярия премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди поручила кабмину определить ключевые товары с высоким уровнем импорта для их замены местной продукцией. На цели стимулирования производства индийским компаниям будут предоставлены правительственные субсидии. В первоначальный список планируется включить 100 конкурентоспособных товаров, в том числе электронную продукцию, химикаты, лекарства, автомобили и изделия машиностроения. Обсуждение списка в конфиденциальной обстановке проводят ключевые министерства, окончательное решение по импортозамещению пока не принято.
В среду правительство Индии одобрило план господдержки производства микросхем и смартфонов, который предусматривает предоставление местным производителям на эти цели дополнительно $19,7 млрд. Кабмин также одобрил увеличение производства удобрений на фоне их дефицита из-за сокращения поставок сырья из стран Персидского залива в результате блокады Ормузского пролива. Планируется, что рост выпуска удобрений позволит через три года сократить их импорт на 30% .
В завершившемся в марте 2024-2025 финансовом году импорт Индии достиг около $775 млрд, почти пятая часть закупок приходилась на товары китайского производства. Развитие внутренних производственных мощностей стало основным элементом экономической стратегии Нью-Дели для достижения самодостаточности, сокращения торгового дефицита и позиционирования Индии как альтернативного Китаю мирового производственного центра, отмечает Bloomberg.
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