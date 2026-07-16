Кандидат в премьеры ожидает, что предстоящая зима для Украины будет еще сложнее

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящая зима для Украины будет еще сложнее, чем предыдущая. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Украины Сергей Корецкий на заседании Рады, где рассматривается вопрос о его назначении. Трансляцию ведет телеканал «Рада».

«Четко понимаю, что эта зима может быть еще более сложной (чем предыдущая — прим. ТАСС)», — сказал он.

Прошлой зимой на Украине были масштабные отключения электричества и отопления. Аварийные отключения света продолжались по 12-16 часов, отопления в ряде районов Киева и других городов не было по несколько дней.