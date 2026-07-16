Собянин: Стадион «Крылья Советов» будет возрожден

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В Москве будет реконструирован стадион «Крылья Советов», расположенный в районе Соколиная Гора. Объект, построенный в 1934 году для работников авиационного завода «Салют» долго был популярным местом у жителей района, которые занимались там спортом, однако в последние годы переживал не лучшие времена и находился в упадке. Напомним, что в 2024 году правительство Москвы выкупило имущественный комплекс стадиона «Крылья Советов», что позволило городу сохранить спортивное назначение объекта. В процессе реконструкции на стадионе восстановят существовавшие спортивные зоны и создадут новые.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, на главном футбольном поле будет уложено искусственное покрытие с подогревом. Рядом появятся теплые раздевалки и вместительные трибуны для зрителей. «Вокруг поля будет беговая дорожка, за воротами — воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО. Сделаем многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк, корты для падела. Восстановим место для игры в городки. Отремонтируем центр игровых видов спорта, танцевальный центр, обновим грунтовые теннисные корты», — сообщил глава города.

В результате стадион «Крылья Советов» превратится в мультиспортивное пространство для занятий разными видами спорта и проведения семейного досуга. В парадной части стадиона планируют восстановить зону отдыха с фонтаном, установить павильон проката инвентаря с кафе и раздевалками. Все перечисленные работы будут проведены в 2027–2028 годах.

Отметим, что правительство Москвы ранее уже организовало возрождение ряда исторических стадионов в московских муниципалитетах. Среди них «Авангард» в Перове, «Локомотив» в Люблине, «Москвич» в Текстильщиках, «Металлург» в Басманном районе.