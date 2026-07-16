США не провели полноценного расследования удара по школе в Иране — СNN

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США до сих пор не провели полноценной стандартной проверки разведданных, которые могли быть использованы при нанесении удара по школе в Иране. Об этом со ссылкой на источник сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, до сих пор не был проведен анализ всего корпуса разведданных, включая снимки со спутников. Этот этап расследования призван установить, что именно произошло и как удар повлиял на ход операции в целом. CNN утверждает, что американское военное руководство не отдавало приказов о проведении такой проверки. Вместо этого США провели лишь начальную проверку, призванную установить, была ли поражена изначально намеченная цель и в какой степени.

CNN ранее сообщала, что военное руководство США одобрило нанесение ударов в феврале по ряду целей в Иране, включая школу для девочек в городе Минаб, проигнорировав предупреждение о том, что разведданные сильно устарели.

28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения. Президент США Дональд Трамп позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку американского боеприпаса.

Трамп в интервью телеканалу Fox News 15 июля заявил, что результаты расследования американскими военными обстоятельств удара по школе, вероятно, никогда не увидят свет.