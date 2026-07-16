Сбер: Нужно повышать эффективность через технологии – сегодня это уже не опция, а необходимость
12:24 16.07.2026
В начале года Сбер запустил программу возмещения НДС по эквайрингу для ИП и юрлиц с годовым оборотом до 20 млн руб. За полгода деньги получили более 173 тыс. предпринимателей по всей стране, а объем выплат во втором квартале вырос почти в полтора раза по сравнению с первым. Об этом заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов в интервью РБК Татарстан.
«Нужно повышать эффективность через технологии — сегодня это уже не опция, а необходимость, – подчеркнул он. – ИИ дает неплохой эффект даже при небольших инвестициях, за последние пару лет технологии совершили мощный рывок в развитии и подешевели. В лидерах по ИИ пока крупные компании численностью свыше 250 человек — в них, по данным Сбер2В Аналитики, доля внедрения превышает 50%. В малом бизнесе — 35%, но здесь и наибольший потенциал. Те, кто первыми системно внедрят ИИ, снимут сливки и обеспечат себе конкурентное преимущество».
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