Сбер: Девелоперы сохраняют активность

12:25

У Сбера портфель проектного финансирования застройщиков жилой недвижимости растет. За первое полугодие 2026 года он вырос на 7% и достиг 7,4 трлн рублей. Об этом заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов в интервью РБК Татарстан.

«Девелоперы сохраняют активность. За январь — июль этого года в Сбере заключено 1274 кредитных договора проектного финансирования. Плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года. По сумме финансирования выросли намного больше — до 2,3 трлн рублей, на 42%. А вот кредитные сделки по покупке новых площадок — бриджи — пока не восстановились», – сообщил Попов.

«Так что массовых проблем мы не наблюдаем. Есть вопросы по отдельным проектам, их решаем с каждым девелопером индивидуально. Также есть отклонения по графику погашения — 3–4% портфеля, держим их на контроле», – добавил он.