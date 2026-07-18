РФ признательна Турции за содействие в украинском вопросе — Песков
14:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек в украинском вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», — сказал представитель Кремля.
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