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РФ признательна Турции за содействие в украинском вопросе — Песков

14:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек в украинском вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», — сказал представитель Кремля.

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