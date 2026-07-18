РФ признательна Турции за содействие в украинском вопросе — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек в украинском вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», — сказал представитель Кремля.