Собянин: На Москву приходится четверть занятых в креативной индустрии России

14:47

Москва является центром креативной экономики России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на мегаполис сейчас приходится 25% всех занятых в этой отрасли в РФ.

«Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась — с 5,7 до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства», — отметил градоначальник. По словам Собянина, по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте Москва уже опережает Шэньчжэнь и почти достигла уровня Пекина, Лондона и Токио.

В Москве шесть лет развиваться этому перспективному экономики помогает Агентство креативных индустрий (АКИ). Его поддержка позволила выполнить более 430 проектов, при этом поддержку смогли получить более свыше 22 000 предпринимателей.

Например, первая очередь креативного кластера «Сколково» - Московский кластер видеоигр и анимации - объединил более 60 резидентов. В первом полугодии 2026 года там выпустили два проекта, а всего в нынешнем году планируют создать около 20. Как сообщил Собянин, в ближайшее время будет открыта вторая очередь — кластер медиатехнологий.

При этом важной частью экосистемы кластера является акселератор «Фабрика видеоигр», участники которого смогли создать более 150 прототипов игр.

По словам Собянина, есть и другие программы поддержки, в числе которых «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». Они позволяют столичным издательствам заключать международные контракты, художникам – получать мастерские и площадки для выставок, а дизайнерам - работать с культурными учреждениями и крупными компаниями.

При этом московский креативный бизнес продвигается за рубежом. Поддержка АКИ позволила предпринимателям заключить с 2023 года примерно 200 экспортных контрактов с партнерами более чем из 30 государств. Также столичных экспортеров поддерживает и Московский экспортный центр. При его содействии с 2019 года удалось организовать участие компаний из сферы креативных индустрий в 45 мероприятиях, по результатам которых были заключены 76 контрактов более чем в 20 государствах.