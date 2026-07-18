Верховный суд РФ предложил освободить суды от хозяйственной деятельности

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил освободить окружные и региональные суды от ведения хозяйственной деятельности, передав полномочия по материальному обеспечению работы судов управлениям Судебного департамента. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«Пленум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова подготовил законопроекты, которыми предусмотрена передача функций по финансовому и материально-техническому обеспечению федеральных судов управлениям Судебного департамента в субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что инициатива «направлена на освобождение судов от финансово-хозяйственной деятельности, что позволит сконцентрироваться на основной задаче — отправлении правосудия».

Сейчас арбитражные, окружные и флотские военные суды, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также суды субъектов РФ самостоятельно ведут бухгалтерский учет, распоряжаются бюджетными средствами, обеспечивают закупки, организуют работы по содержанию, эксплуатации зданий и транспорта, контролируют исполнение государственных контрактов и выполняют другие функции, непосредственно не связанные с правосудием. При этом аналогичные полномочия в отношении районных и гарнизонных военных судов уже осуществляют региональные управления Судебного департамента. «Законопроект предлагает распространить эту модель на все федеральные суды», — отметили в Верховном суде.