Верховный суд РФ предложил освободить суды от хозяйственной деятельности
15:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России предложил освободить окружные и региональные суды от ведения хозяйственной деятельности, передав полномочия по материальному обеспечению работы судов управлениям Судебного департамента. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
«Пленум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова подготовил законопроекты, которыми предусмотрена передача функций по финансовому и материально-техническому обеспечению федеральных судов управлениям Судебного департамента в субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что инициатива «направлена на освобождение судов от финансово-хозяйственной деятельности, что позволит сконцентрироваться на основной задаче — отправлении правосудия».
Сейчас арбитражные, окружные и флотские военные суды, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также суды субъектов РФ самостоятельно ведут бухгалтерский учет, распоряжаются бюджетными средствами, обеспечивают закупки, организуют работы по содержанию, эксплуатации зданий и транспорта, контролируют исполнение государственных контрактов и выполняют другие функции, непосредственно не связанные с правосудием. При этом аналогичные полномочия в отношении районных и гарнизонных военных судов уже осуществляют региональные управления Судебного департамента. «Законопроект предлагает распространить эту модель на все федеральные суды», — отметили в Верховном суде.
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