Маркетплейсам может грозить штраф за неучастие в разрешении споров — поправки
16:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штрафы до 500 тыс. рублей могут грозить маркетплейсам и другим цифровым платформам за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров внутри платформ. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Кодекс РФ об административных нарушениях предлагается дополнить статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение оператором цифровой платформы требований к размещению предложений партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.
Одобренной поправкой предлагается установить штрафы для операторов маркетплейсов, сервисов доставок, агрегаторов услуг, которые не исполняют свои обязанности по рассмотрению жалоб и разрешению споров внутри своих платформ. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 80 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублей.
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