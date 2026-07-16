15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа делает ставку на военный разгром России и исчезновение ее как государства, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Ставка делается на то, чтобы руками украинцев измотать и ослабить нашу страну, дотянуть до момента, когда Европа нарастит достаточные „военные мускулы“, и затем добиться военного разгрома России и ее исчезновения как государства. Это не наши домыслы — это суть многочисленных публичных заявлений европейских политиков», — сказал он на очередном заседании постоянного совета этой организации.

При этом очевидно, что заявления и действия Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, а также антироссийски настроенных политиков из стран Центральной и Восточной Европы не имеют «ничего общего со стремлением к прочному миру на Украине и на континенте в целом». «Выдвинутые при помощи подобного коллективного творчества вместе с Зеленским в начале июля в Лондоне так называемые условия справедливого мира для Украины — это, по сути, ультиматум ядерной державе», — подчеркнул Полянский.