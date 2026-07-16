16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представителям киевского режима хорошо известно, какие им нужно принять решения для выхода на урегулирование. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что по большому счету не имеет значения, кто возглавляет Минобороны Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование.

«В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди», — подчеркнул Песков.