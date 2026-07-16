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Сбер запустил игру-тренажер «Вижу подвох» для защиты от мошенников

16:31 16.07.2026

Сбер запустил бесплатную онлайн-игру «Вижу подвох», которая помогает пользователям научиться распознавать мошеннические приёмы и выбирать безопасную модель поведения.

В игре пользователю предлагают пройти несколько ситуаций, основанных на распространённых мошеннических схемах. Например, получить сообщение от близкого человека с просьбой перейти по ссылке, звонок от курьера с требованием назвать код из СМС или срочное поручение от руководителя, который пишет с нового номера.

В каждом случае необходимо выбрать один из вариантов действий. После ответа тренажёр объясняет, в чём заключается мошенническая уловка и как правильно вести себя в подобной ситуации. Такой формат позволяет не просто прочитать правила кибербезопасности, а применить их на практике в комфортной игровой среде.

Перед началом игры пользователь выбирает одного из персонажей. Сценарии учитывают ситуации, с которыми могут столкнуться люди разного возраста: молодёжь, взрослые и представители старшего поколения. По итогам прохождения участник получает оценку своих навыков и может обратиться к разделу «Безопасность» в приложении СберБанк Онлайн за дополнительными рекомендациями о том, как защитить от мошенников себя и близких.

«Мошенники используют множество сценариев для обмана и стараются застать человека врасплох: торопят, вызывают страх, представляются близкими, сотрудниками банков, государственных организаций или компаний. Знать основные правила безопасности важно, но ещё полезнее заранее потренироваться применять их в ситуации, приближённой к реальной, – отметил Иван Кузьмин, вице-президент-директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка. – Именно поэтому мы выбрали игровой формат. Он помогает спокойно разобрать разные схемы, увидеть возможные ловушки и понять, какое действие будет безопасным. Первые результаты показывают, что такой подход востребован: игру уже прошли тысячи пользователей, а три четверти участников, оставивших оценку, отозвались о ней положительно. Особенно ценно, что люди не только благодарят за тренажёр, но и предлагают новые ситуации, которые стоит в него добавить».

В дальнейшем Сбер планирует развивать игру-тренажер: расширять число сценариев, усложнять уровни и добавить авторизацию по Сбер ID. Это позволит предлагать пользователям более персонализированный набор игровых ситуаций.

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