14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 195 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 215, «Южная» — более 165, «Центр» — до 330, на направлении «Восток» — свыше 490 и «Днепр» — более 55 военнослужащих.