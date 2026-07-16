Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 450 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
14:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 195 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 215, «Южная» — более 165, «Центр» — до 330, на направлении «Восток» — свыше 490 и «Днепр» — более 55 военнослужащих.
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