На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC) покажут российские разработки

21:08

В Шанхае стартует девятая Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) — крупнейший азиатский форум в сфере ИИ и одно из ключевых технологических событий года. В рамках конференции запланировано более 140 форумов, в которых примут участие свыше 1400 китайских и зарубежных гостей. Мероприятие пройдет с 17 по 20 июля.

В первый день состоится церемония открытия WAIC и пройдет главный форум на высоком уровне по теме глобального регулирования в сфере искусственного интеллекта (“Global AI Governance”). Планируется, что председатель КНР выступит на церемонии открытия конференции с программной речью, в которой изложит подходы Китая к развитию и управлению искусственным интеллектом.

Россия принимает активное участие в конференции. В состав российской делегации вошли представили науки, бизнеса и государства, которые в течение всей работы WAIC будут принимать активное участие в ключевых событиях. Среди членов делегации представители органов власти, Альянса в сфере ИИ, Института AIRI и других лидеров ИИ-отрасли страны.

18 июля пройдет сессия под эгидой конференции по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). В программе — выступления российских и международных экспертов и учёных о будущем бизнеса в эпоху генеративного искусственного интеллекта, презентации передовых научных исследований и панельная дискуссия об управлении ИИ.

Откроет сессию своим выступлением на тему «Следующая ступень трансформации с технологиями генеративного ИИ: автономный бизнес» старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Он расскажет о стратегии Сбера по созданию собственного технологического стека и переходу к автономности, а также о развитии экономики «от агента к агенту» (A2A).

Продолжит сессию Кирилл Меньшов, старший вице-президент – руководитель блока «Технологии» Сбербанка. В своем докладе он расскажет о руководстве AI-Disrupt PDLC — уникального подхода к разработке ПО с учетом ИИ.

Также с докладами выступят ведущие международные и российские учёные. В частности, Сюань Ло (Xuan Luo), со-основатель и операционный директор YuanShi, представит исследование «From Large Models to Intelligent Teams: Exploring AI Infrastructure in the Era of MultiAgent Systems». А профессор Школы компьютерных наук Университета Фудань Цю Сипэн (Qiu Xipeng) выступит с докладом на тему «MOSS Multimodal Models: A New Paradigm for Human-AI Interaction».

Впервые площадь выставок в рамках WAIC превысит 100 тыс. кв. м, где более 1000 компаний представят свыше 3000 технологический решений. В рамках выставки будет работать интерактивный стенд Russian Connected AI Hub, где гости мероприятия смогут познакомиться с российскими ИИ-решениями от Сбера, AIRI и группы компаний ЦРТ. Среди ключевых продуктов антропоморфный робот Грин на базе модели Green-VLA, флагманская модель от Сбера GigaChat 3.5 Ultra, доверенная платформа GigaNetwork, нейросеть Kandinsky 3D и другие. Также на стенде будут представлены научные статьи по актуальным направлениям развития искусственного интеллекта и можно будет протестировать умные устройства Сбер.

«Участие в WAIC — это возможность сверить часы с глобальным технологическим сообществом. Сегодня искусственный интеллект перестает быть просто инструментом, он становится ядром агентной экономики. Наша общая задача не только продемонстрировать всему миру передовые российские технологии в области генеративного ИИ, разработанные членами Альянса в сфере ИИ, но и найти новые точки синергии», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Опыт прошлого года показал, что прямое общение российских исследователей и бизнеса с своими международными коллегами на площадке конференции даёт значимый практический результат как с точки зрения совершенствования ИИ-продуктов, так и инициировании кросс-страновых научных исследований и кооперации, – добавил он. – Как итог – команда Сбера и всех членов Альянса помогает развитию технологий на глобальном уровне и в этом году, конференцию при нашей поддержке посетит расширенная делегация ведущих российских представителей науки, бизнеса и государства».