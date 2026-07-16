Оригинал светового меча Люка Скайуокера ушел с молотка за рекордные 3,75 млн долл

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался на съемках фильма «Звездные Войны», был продан за $3,75 млн на торгах аукционного дома Heritage Auctions в США. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как отметило издание, меч послужил реквизитом в известной сцене схватки между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером в картине «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», вышедшей в 1980 году.

По данным журнала, первоначально меч был выставлен на торги за $1 млн, и ожидалось, что его стоимость достигнет $2 млн. Сумма в более чем $3 млн установила новый мировой рекорд для реквизита из серии фильмов «Звездные войны».