0
0
0
НОВОСТИ

Оригинал светового меча Люка Скайуокера ушел с молотка за рекордные 3,75 млн долл

21:30 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался на съемках фильма «Звездные Войны», был продан за $3,75 млн на торгах аукционного дома Heritage Auctions в США. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как отметило издание, меч послужил реквизитом в известной сцене схватки между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером в картине «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», вышедшей в 1980 году.

По данным журнала, первоначально меч был выставлен на торги за $1 млн, и ожидалось, что его стоимость достигнет $2 млн. Сумма в более чем $3 млн установила новый мировой рекорд для реквизита из серии фильмов «Звездные войны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 16.07.2026
Дмитриев: Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта
0
114
21:08 16.07.2026
На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC) покажут российские разработки
0
147
20:50 16.07.2026
Власти Никарагуа объявили о разрыве дипотношений с Италией
0
179
20:40 16.07.2026
Официальной информации о скором введении Черногорией виз для граждан РФ не поступало - АТОР
0
184
18:35 16.07.2026
Тегеран призвал соседей не позволять использовать США свои территории для атак на Иран
0
386
17:40 16.07.2026
Штаб-квартира Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ будет находиться в Шанхае
0
519
17:12 16.07.2026
В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи
0
464
17:00 16.07.2026
Россияне должны получать жилье вовремя и нужного качества — Путин
0
488
16:32 16.07.2026
Маркетплейсам может грозить штраф за неучастие в разрешении споров — поправки
0
458
16:31 16.07.2026
Сбер запустил игру-тренажер «Вижу подвох» для защиты от мошенников
0
431

Возврат к списку