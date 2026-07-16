Тегеран призвал соседей не позволять использовать США свои территории для атак на Иран

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Ирана призывает все страны Ближнего Востока, на которых размещены военные базы США, запретить Вашингтону наносить удары по исламской республике со своих территорий.

«Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», — говорится в заявлении иранского дипведомства.

МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона» и твердо убежден