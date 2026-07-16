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НОВОСТИ

Официальной информации о скором введении Черногорией виз для граждан РФ не поступало - АТОР

20:40 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Черногорский портал DAN со ссылкой на источник сообщил, что с 1 октября для граждан России может быть введен визовый режим. Однако российские туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда», — говорится в сообщении.

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