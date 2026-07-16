Официальной информации о скором введении Черногорией виз для граждан РФ не поступало - АТОР

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Черногорский портал DAN со ссылкой на источник сообщил, что с 1 октября для граждан России может быть введен визовый режим. Однако российские туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда», — говорится в сообщении.