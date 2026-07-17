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Глубинное государство в США скрывало данные об иностранном влиянии на выборы — Трамп

09:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены глубинного государства в Соединенных Штатах скрывали от руководства страны и американского народа информацию о масштабах якобы имевшего место вмешательства Китая в выборы США. Об этом заявил в четверг вечером американский президент Дональд Трамп.

«Второй комплект документов, который мы обнародуем, показывает, что члены глубинного государства, очень известная группа людей, во многих случаях из нашего разведывательного управления, работали над тем, чтобы активно скрывать и умалять информацию о масштабе коварного вмешательства Китая в выборы, скрывая ее как от президента, так и от американского народа немыслимым образом», — сказал он, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

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