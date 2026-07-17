За ночь над регионами РФ сбиты 243 украинских БПЛА
09:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 243 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 16 июля текущего года до 08:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:20 17.07.2026
- КСИР заявил об уничтожении двух американских радаров в Омане
- 10:05 17.07.2026
- МВБ выявило порядка 278 тыс. неграждан США, зарегистрированных для голосования — Трамп
- 10:00 17.07.2026
- Повышение МРОТ не влияет на назначенные пенсии, но может повлиять на будущие — ОП
- 09:32 17.07.2026
- Хмара займется возвращением украинцев из Европы для отправки в ВСУ — подполье
- 09:20 17.07.2026
- Глубинное государство в США скрывало данные об иностранном влиянии на выборы — Трамп
- 09:05 17.07.2026
- ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в портах Одесса и Черноморск
- 21:30 16.07.2026
- Оригинал светового меча Люка Скайуокера ушел с молотка за рекордные 3,75 млн долл
- 21:20 16.07.2026
- Дмитриев: Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта
- 21:08 16.07.2026
- На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC) покажут российские разработки
- 20:50 16.07.2026
- Власти Никарагуа объявили о разрыве дипотношений с Италией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать