За ночь над регионами РФ сбиты 243 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 243 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 16 июля текущего года до 08:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.