Хмара займется возвращением украинцев из Европы для отправки в ВСУ — подполье
09:32 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара сконцентрируется на увеличении объемов мобилизации, в том числе на возвращении украинцев из Европы. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на собственные источники.
«Хмара — личность противоречивая и одновременно загадочная. Типичный эсбэушник. Из известного про него по сути то, что участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Человек, который будет беспрекословно выполнять указы Зеленского. И упор, скорее всего, как нам сообщают на местах, снова сделают на борьбе с коррупцией в армии и на увеличении объемов мобилизации. В том числе на возвращении украинцев из Европы во взаимодействии со странами ЕС», — сказал собеседник агентства.
В четверг вечером Владимир Зеленский сообщил, что предложит парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны. В настоящее время Хмара, являющийся исполняющим обязанности главы СБУ, по поручению Зеленского будет исполнять обязанности министра обороны Украины.
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