Министр обороны Японии выступил за проведение в стране дискуссии о ядерном оружии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми высказался за более смелое проведение в стране дискуссии о ядерном оружии. Выступая в политической интернет-программе «Гэнрон тэрэби», он сослался на недавнее решение парламента Финляндии разрешить ввоз на ее территорию ядерных вооружений, а также на планы Франции по наращиванию количества ядерных боеголовок.

«Вести такие дискуссии — трудная задача для Японии, — сказал министр. — Однако ядерное оружие — это одна из тем, которые нам придется затрагивать». Глава военного ведомства Японии подчеркнул необходимость «вести дискуссию о любых мерах, не создавая для себя табу».

В Японии действуют т. н. три неядерных принципа — не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Они были утверждены решением правительства, не обладают силой закона и могут быть относительно легко пересмотрены. В то же время приверженность трем принципам неизменно подтверждают все кабинеты министров страны. Сами дискуссии о ядерном оружии долгое время считались в Японии табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» — не обсуждать — и призывали отказаться хотя бы от него.

Правительство нынешнего премьер-министра страны Санаэ Такаити намерено до конца года пересмотреть основополагающие документы в сфере обороны, включая изучение вопроса о трех неядерных принципах. Входящая в правящую коалицию на правах младшего партнера партия «Общество обновления Японии» открыто предлагает отказаться от запрета на ввоз ядерного оружия. К этому также призывают некоторые отдельные политики и отставные генералы, ссылающиеся на необходимость оставить возможность завоза американского ядерного оружия в кризисных ситуациях.