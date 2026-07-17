В районе Персидского и Оманского заливов летают минимум пять самолетов США
22:15 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Фиксируется полет минимум пяти транспортных самолетов, принадлежащих США, которые двигаются по круговой траектории в районе Персидского и Оманского заливов, в том числе в непосредственной близости от границы воздушного пространства, контролируемого диспетчерами Ирана», — отметил собеседник агентства. По его словам, речь идет о самолетах типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, прибывших с расположенных в регионе военных баз и из Израиля.
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