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В районе Персидского и Оманского заливов летают минимум пять самолетов США

22:15 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять транспортных самолетов-заправщиков США летают в настоящее время в районе Персидского и Оманского заливов, в том числе в непосредственной близости от границы подконтрольной иранским диспетчерам воздушной зоны. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Фиксируется полет минимум пяти транспортных самолетов, принадлежащих США, которые двигаются по круговой траектории в районе Персидского и Оманского заливов, в том числе в непосредственной близости от границы воздушного пространства, контролируемого диспетчерами Ирана», — отметил собеседник агентства. По его словам, речь идет о самолетах типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, прибывших с расположенных в регионе военных баз и из Израиля.

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