Увольнение Федорова с поста МО Украины вызвала протесты в Киеве и других городах
21:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники протестов в этих городах требуют вернуть Федорова в Минобороны, а также призывают к отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Люди скандируют «Позор» и «Сырский — черт». Как отмечают СМИ, митингующие выражают недовольство процессом принятия решений на Украине.
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