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Увольнение Федорова с поста МО Украины вызвала протесты в Киеве и других городах

21:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинги против увольнения Михаила Федорова, занимавшего пост министра обороны Украины, второй день продолжаются в крупных городах страны. Вечером пятницы протестующие вновь вышли на улицы Киева, Кривого Рога, Одессы, Харькова и Черновцов, сообщают местные издания.

Участники протестов в этих городах требуют вернуть Федорова в Минобороны, а также призывают к отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Люди скандируют «Позор» и «Сырский — черт». Как отмечают СМИ, митингующие выражают недовольство процессом принятия решений на Украине.

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