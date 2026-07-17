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Подпишет ли Трамп законопроект о санкциях против РФ Белый дом не уточняет

20:25 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом отказался пояснить, готов ли американский президент Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России в случае его принятия Конгрессом США.

«Это вне моей сферы», — утверждал в беседе с небольшой группой журналистов в Белом доме старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, когда корреспондент ТАСС попросил его уточнить, поддержит ли и подпишет ли американский лидер упомянутый законопроект. От каких бы то ни было других комментариев на этот счет помощник главы администрации США воздержался.

Обновленный законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних рестрикций против России, а также введение пошлин в отношении ее торговых партнеров, был официально внесен в Сенат Конгресса в четверг. Согласно тексту новой версии документа, предлагается ввести санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку ОПК РФ. Кроме того, предусматривается применение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности «Ямал СПГ», трех проектов «Арктик СПГ» и будущих энергетических проектов РФ в Арктике. Вместо ранее предложенной инициативы о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пять стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.

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