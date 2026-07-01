Если США продолжат атаки, Иран перейдет к наступательным действиям - советник
22:40 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе „наступления и полного уничтожения“, — сказал он в эфире иранского гостелевидения. Резаи подчеркнул, что в таком случае Тегеран будет атаковать не только те базы США, которые находятся в зоне конфликта, но и за его пределами.
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