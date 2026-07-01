Если США продолжат атаки, Иран перейдет к наступательным действиям - советник

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки на исламскую республику в течение 2-3 дней. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.



«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе „наступления и полного уничтожения“, — сказал он в эфире иранского гостелевидения. Резаи подчеркнул, что в таком случае Тегеран будет атаковать не только те базы США, которые находятся в зоне конфликта, но и за его пределами.





