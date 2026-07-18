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Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива — диспетчеры

10:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиационные власти Финляндии ввели ограничения полетов в подконтрольном диспетчерам Хельсинки районе над восточной частью Финского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 18 км», — сказал собеседник агентства. По его словам, ограничения действуют, ориентировочно, до 09:00 мск.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что режим опасности беспилотных летательных аппаратов повторно объявлен в воздушном пространстве региона.

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