На сессии AI Journey на WAIC эксперты обсудили, как меняется роль ИИ

10:10

Фото пресс-службы Сбера

Как ИИ меняет индустрию разработки, трансформирует компании, какие архитектуры моделей появляются на рынке и что важно для доверия к ИИ? Эти вопросы стали ключевыми на сессии AI Journey по теме «Создавая следующее поколение ИИ» в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

Эксперты обсудили трансформацию промышленного проектирования, новые архитектуры больших моделей, AI-native подходы к разработке ПО и фундаментальные вопросы доверия к технологиям. Отдельное внимание было уделено переходу от ИИ как простого ассистента к полноценной экономике автономных агентов.

Сессию открыл старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Он отметил неизбежность перехода к экономике автономных агентов: ИИ-системы будут самостоятельно совершать сделки и управлять физическими процессами, а человек станет высокоуровневым оркестратором процесса. Технологическую базу для этого Сбер развивает уже сейчас — платформа GigaNetwork, VLA-модели для роботов, новые возможности нейросетей GigaChat и Kandinsky.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов рассказал про руководство AI-Disrupt PDLC и отметил, что главное ограничение в ИТ-индустрии сместилось со скорости написания кода на точность формулирования мысли. Победа останется за бизнесом, который выстроит архитектуру сквозной проверки ИИ и перестроит команды под управление контекстом запроса к модели для получения необходимого результата.

Сессия продолжилась выступлением российских и китайских исследователей. Сергей Марков, директор по развитию технологий ИИ Сбербанка, рассказал про технологические барьеры текущих архитектур. В ситуации, когда вычислительные бюджеты на обучение передовых моделей растут быстрее, чем объёмы оцифрованных данных, требуется радикальный пересмотр парадигм, лежащих в основе обучения флагманских моделей ИИ. На смену подходу, сочетающему массивное предобучение на больших объёмах текстов с последующей тонкой настройкой на диалогах, созданных экспертами, могут прийти подходы, опирающиеся на постоянное и активное обучение моделей. Место массивных монолитных моделей могут занять асинхронные рекуррентные архитектуры, способные самостоятельно управлять временем на обдумывание, в зависимости от сложности и срочности решаемых задач.

Семён Будённый, к.ф.-м.н., начальник управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, в своем выступлении отметил, что истинная автономность ИИ — в отказе от централизации в пользу децентрализации. Будущее за самоорганизующимися агентными графами (gMAS) с динамической топологией, где агенты самостоятельно координируются, управляют памятью и верифицируют действия в рамках жизненного цикла.

Алексей Постников, исполнительный директор Центра робототехники Сбера, рассказал, что переход от демонстраций к промышленному внедрению робототехники невозможен без VLA-моделей и воспроизводимой системы тестирования. Пилоты должны стать частью R&D-процесса с метриками и способностью роботов справляться с нестандартными ситуациями.

Евгений Бурнаев, д.ф.-м.н., профессор РАН, вице-президент по развитию ИИ и директор Центра ИИ Сколтеха, руководитель исследовательской группы в Институте AIRI, рассказал, почему большинство корпоративных ИИ-проектов пока не выходит за пределы пилотной стадии. Для масштабирования, отметил он, необходим «инженерный ИИ» — единая среда, в которой ИИ-агенты могут взаимодействовать, накапливать опыт, объяснять свои решения и работать под контролем человека. Такой подход позволяет перейти от отдельных экспериментов к системному внедрению ИИ в сложные инженерные и промышленные процессы.

Сюань Ло (разработчик RWKV, сооснователь YuanShi) заявил, что эра доминирования трансформеров подходит к концу: RWKV-7 доказала конкурентоспособность линейных RNN-архитектур, а признание DeepSeek и Moonshot AI подтверждает тренд на гибридные модели и линейное внимание. Профессор Университета Фудань Цю Сипэн (член Китайской ассоциации ИИ) представил видение будущего голосового взаимодействия — интеграция сквозных речевых технологий (STT/TTS) с мощными LLM для создания диалоговых систем, способных синтезировать живую речь с учётом контекста.

Панельная дискуссия на тему управления ИИ завершила AI Journey. Модератором выступил Андрей Незнамов, управляющий директор Центра человекоцентричного AI Сбербанка и член Независимой международной научной панели по ИИ при ООН. В обсуждении приняли участие эксперты Альянса в сфере ИИ, спикеры из Китая, Африки и Бразилии. Спикеры обсудили управление ИИ на всех уровнях — от экосистемы до продукта — а также безопасность моделей и применение генеративных технологий с ИИ-агентами в госсекторе. Участники сошлись во мнении, что управление ИИ критически важно для масштабирования и получения практической пользы.

Для гостей выставки работает интерактивный стенд Russian Connected AI Hub, где можно познакомиться с российскими ИИ-решениями для общества, бизнеса и государства.