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НОВОСТИ

Серия взрывов прогремела на западе Ирана

08:50 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прогремели в провинции Лурестан в западной части Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, взрывы произошло в городе Хорремабад.

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