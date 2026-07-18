За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 379 украинских БПЛА
08:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 379 украинских БПЛА над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:00 18.07.2026
- Падение БПЛА в Ногинске привело к возгоранию нефтебазы, эвакуирован соседний роддом
- 08:50 18.07.2026
- Серия взрывов прогремела на западе Ирана
- 08:40 18.07.2026
- В порту Черноморск и на морском переходе поражены два судна — МО РФ
- 22:40 17.07.2026
- Если США продолжат атаки, Иран перейдет к наступательным действиям - советник
- 22:15 17.07.2026
- В районе Персидского и Оманского заливов летают минимум пять самолетов США
- 21:20 17.07.2026
- Увольнение Федорова с поста МО Украины вызвала протесты в Киеве и других городах
- 20:25 17.07.2026
- Подпишет ли Трамп законопроект о санкциях против РФ Белый дом не уточняет
- 19:00 17.07.2026
- В Липецке на многоквартирный дом упал украинский БПЛА
- 17:40 17.07.2026
- ВС РФ к концу года будут на 100% обеспечены спецтехникой для вывоза раненых — Цивилева
- 17:25 17.07.2026
- 2ГИС подключил ИИ для ответов на вопросы о наличии топлива на АЗС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать