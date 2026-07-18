В порту Черноморск и на морском переходе поражены два судна — МО РФ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ поразили в порту Черноморск и на морском переходе два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

«<…>В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», — сказали там.