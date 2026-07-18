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КСИР атаковал топливный терминал США в Кувейте — Tasnim

09:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар по терминалу топливного обеспечения флота США в порту Эль-Ахмади в Кувейте.

 [Военные КСИР] нанесли сокрушительный удар с помощью беспилотников и ракет по терминалу топливного обеспечения флота США в кувейтском порту Эль-Ахмади», — передает агентство Tasnim заявление КСИР.

Помимо терминала, уничтожены американский центр связи и радиопеленгации.

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