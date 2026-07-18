КСИР атаковал топливный терминал США в Кувейте — Tasnim
09:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар по терминалу топливного обеспечения флота США в порту Эль-Ахмади в Кувейте.
[Военные КСИР] нанесли сокрушительный удар с помощью беспилотников и ракет по терминалу топливного обеспечения флота США в кувейтском порту Эль-Ахмади», — передает агентство Tasnim заявление КСИР.
Помимо терминала, уничтожены американский центр связи и радиопеленгации.
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