Падение БПЛА в Ногинске привело к возгоранию нефтебазы, эвакуирован соседний роддом

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская область ночью подверглась атаке БПЛА, в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Эвакуирован соседний родильный дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы», — написал Воробьев в «Максе».

Он подчеркнул, что в целях безопасности был также эвакуирован соседний родильный дом, все пациенты и персонал которого переведены в другие медучреждения. «Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко», — написал Воробьев.