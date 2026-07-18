Падение БПЛА в Ногинске привело к возгоранию нефтебазы, эвакуирован соседний роддом
09:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московская область ночью подверглась атаке БПЛА, в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Эвакуирован соседний родильный дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы», — написал Воробьев в «Максе».
Он подчеркнул, что в целях безопасности был также эвакуирован соседний родильный дом, все пациенты и персонал которого переведены в другие медучреждения. «Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко», — написал Воробьев.
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