Родни Кук заявляет, что его поездка на ПМЭФ стала «разворотом» США к РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук — младший называет свою поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) фактически «разворотом» Вашингтона к Москве и подчеркивает, что действовал с ведома верхушки американской администрации.

«Я был самым высокопоставленным американцем в России за ряд лет. Это разворот. И это прошло хорошо», — сказал Кук-младший в интервью ТАСС, отвечая на вопросы о том, добивается ли все еще американский президент Дональд Трамп нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией и сближения двух стран.

При этом глава комиссии утвердительно ответил на вопрос о том, «благословляет» ли его на взаимодействие с российскими должностными лицами Трамп. «Заверяю вас, что я бы не ехал [на ПМЭФ в случае отсутствия разрешения со стороны руководства администрации США]», — сказал при этом со смехом американский чиновник. Он уточнил, что все такого рода шаги делает с одобрения Госдепартамента США.

В Комиссию по изящным искусствам Кук-младший был назначен в конце первого президентского срока Трампа. При администрации Джо Байдена состав комиссии поменялся, в нее пришли политические назначенцы предыдущего американского лидера. Однако Кук-младший был переназначен после возвращения Трампа в Белый дом.

Делегация США посетила в этом году ПМЭФ впервые за несколько последних лет. Тем не менее Кук-младший бывал в России и ранее. Он, в частности, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе «Архангельское», принимал участие в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в качестве независимого эксперта.