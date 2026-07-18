Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины — ФСБ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Крыму двух женщин, работавших на украинские спецслужбы, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, вторая собирала сведения об инфраструктуре ТЭК и военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны две гражданки РФ, подозреваемые в совершении государственной измены», — отметили в ФСБ. Одна из них — жительница Ялты, уроженка Николаевской области 1967 г. р. Установлено, что в мессенджере WhatsApp она инициативно установила контакт с сотрудником СБУ. «По заданию куратора оборудовала на территории полуострова схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота», — сообщили в ФСБ.

Вторая задержанная — 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По информации ФСБ, она перевела 5 тыс. гривен со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения. «Помимо финансовой поддержки, задержанная осуществляла сбор информации об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму», — сообщили в ФСБ. Эти данные она планировала направить своему родственнику — сотруднику Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России.