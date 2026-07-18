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Россия в январе — мае нарастила экспорт живых свиней на 32%

12:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в январе — мае 2026 года увеличила экспорт живых свиней на 32% в физическом и на 39% в стоимостном выражении, до более 113 тыс. на сумму почти $20 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, за январь — май 2026 года (без учета данных ЕАЭС за май) Россия поставила на зарубежные рынки более 113 тыс. живых свиней на сумму почти $20 млн. Объем поставок вырос на 32% по количеству и 39% — в деньгах», — говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого года экспорт составлял около 86 тыс. животных на сумму более $14 млн.

Отмечается, что поставки в 2026 году в основном осуществляются в Грузию: экспорт в страну превысил $15 млн. На втором месте — Армения (более $4 млн), на третьем — Казахстан (около $400 тыс.).

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