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ВС РФ уничтожили в районе Змеиного сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ

12:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия уничтожила в районе острова Змеиный сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ», — сказали в ведомстве.

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