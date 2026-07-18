ВС РФ уничтожили в районе Змеиного сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ
12:30 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия уничтожила в районе острова Змеиный сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ», — сказали в ведомстве.
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