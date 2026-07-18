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ВСУ осознанно ударили по гражданскому объекту — Мирошник об атаке на склад в Котовске

13:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нацисты осознанно нанесли удар по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Никаких военных целей рядом с местом террористической атаки ВСУ не наблюдалось. Нацисты осознанно нанесли удар по гражданскому объекту», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов ранее написал в канале в «Максе», что удар по складу Wildberries в Котовске является спланированным терактом против мирных жителей. Как ранее сообщал Первышов, в результате атаки ВСУ погибли 7 человек и 25 пострадали, 23 человека госпитализированы.

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