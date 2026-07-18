Госсекретарь Союзного государства констатировал, что «славянского единства пока нет»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев с сожалением констатировал, что славянского единства пока нет, украинцы из-за политических репрессий со стороны Киева не могут приехать в Витебск на фестиваль «Славянский базар».

Как отметил госсекретарь, против СГ ведется мировая гибридная война. «И, к сожалению, здесь, на „Славянском базаре“, мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет. Более того, недружественные нам политические силы разъединяют нас, это видно сегодня и по составу участников. К сожалению, многие наши единомышленники в странах Восточной Европы и Украины приехать не могут в силу того, что подвергаются политическим репрессиям», — сказал он журналистам перед началом круглого стола «Фундаментальные основы Союзного государства и современные геополитические вызовы» в рамках Дней Союзного государства на фестивале в Белоруссии.