Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США — иранский источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике, пока продолжается военный конфликт с США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — уточнил собеседник агентства.

«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», — подчеркнул он.