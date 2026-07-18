Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США — иранский источник
15:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике, пока продолжается военный конфликт с США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.
«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — уточнил собеседник агентства.
«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 14:20 18.07.2026
- Сбер представил на WAIC тренды в области агентной разработки
- 14:00 18.07.2026
- Госсекретарь Союзного государства констатировал, что «славянского единства пока нет»
- 13:00 18.07.2026
- ВСУ осознанно ударили по гражданскому объекту — Мирошник об атаке на склад в Котовске
- 12:30 18.07.2026
- ВС РФ уничтожили в районе Змеиного сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ
- 12:00 18.07.2026
- Россия в январе — мае нарастила экспорт живых свиней на 32%
- 11:30 18.07.2026
- Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины — ФСБ
- 11:00 18.07.2026
- Родни Кук заявляет, что его поездка на ПМЭФ стала «разворотом» США к РФ
- 10:30 18.07.2026
- Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива — диспетчеры
- 10:10 18.07.2026
- На сессии AI Journey на WAIC эксперты обсудили, как меняется роль ИИ
- 10:00 18.07.2026
- Министр обороны Японии выступил за проведение в стране дискуссии о ядерном оружии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать