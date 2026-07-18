0
0
0
НОВОСТИ

Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США — иранский источник

15:00 18.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике, пока продолжается военный конфликт с США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — уточнил собеседник агентства.

«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 18.07.2026
Сбер представил на WAIC тренды в области агентной разработки
0
151
14:00 18.07.2026
Госсекретарь Союзного государства констатировал, что «славянского единства пока нет»
0
197
13:00 18.07.2026
ВСУ осознанно ударили по гражданскому объекту — Мирошник об атаке на склад в Котовске
0
278
12:30 18.07.2026
ВС РФ уничтожили в районе Змеиного сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ
0
352
12:00 18.07.2026
Россия в январе — мае нарастила экспорт живых свиней на 32%
0
364
11:30 18.07.2026
Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины — ФСБ
0
435
11:00 18.07.2026
Родни Кук заявляет, что его поездка на ПМЭФ стала «разворотом» США к РФ
0
483
10:30 18.07.2026
Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива — диспетчеры
0
479
10:10 18.07.2026
На сессии AI Journey на WAIC эксперты обсудили, как меняется роль ИИ
0
417
10:00 18.07.2026
Министр обороны Японии выступил за проведение в стране дискуссии о ядерном оружии
0
496

Возврат к списку